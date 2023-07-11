ضبط قضية غسل أموال بـ5 ملايين جنيه بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال ممارسة مسجل خطر نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع بالجيزة ومحاول المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية ، السيارات والدراجات النارية ، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.