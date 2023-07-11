"شبكات التواصل الاجتماعي بين الفوضى والوعي".. ندوة بمركز إعلام زفتى بالغربية

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى بمحافظة الغربية، ندوة إعلامية حول "شبكات التواصل الاجتماعي بين الفوضى والوعي"، استهدفت رفع وعي المواطنيين في الاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي.

تحدث في اللقاء دكتور هشام زغلول، أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد الظاهرة الإعلامية الأبرز في عالمنا اليوم، كونها تستقطب شريحة كبيرة من فئات المجتمع، و خاصة الشباب بإعتباره الأكثر تأثيرًا في أي مجتمع بما يمثلونه من طاقة و قابلية للتغيير والتطوير.

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي هي منظومة من الشبكات الإلكترونيّة التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثمّ، ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الإهتمامات والهوايات نفسها.

وأشار في حديثه إلى مميزات شبكات التواصل الاجتماعي وهي: العالمية - التفاعلية - التنوع وتعدد الإستعمالات وسهولة الاستخدام والتوفير والاقتصادية.

وأوضح، بعض نماذج شبكات التواصل كالفيس بوك وتويتر وبعض المواقع الجديدة كثريدر ومدى ارتباط الشباب بهم وتضييع كثير من الوقت على هذه الشبكات.

وأكد أن أبرز إيجابيات هذه المواقع والقنوات؛ يكمن في التواصل مع العالم الخارجي، وتبادل الآراء والأفكار ومعرفة ثقافات الشعوب، وتقريب المسافات، وكذلك في ممارسة العديد من الأنشطة التي تساعد على التقارب والتواصل مع الآخرين.

وأضاف أيضًا أنها تفتح أبوابًا تمكن من إطلاق الإبداعات والمشاريع التي تحقق الأهداف، وتساعد المجتمع على النمو، إلى غير ذلك مما هو ملموس عند المتعاملين مع الشبكة، من خلال قنواتها التواصلية.

وعرض الدكتور هشام زغلول، بعض سلبيات شبكات التواصل ومنها: ضعف في العلاقات الإنسانية، وكثرة الإشاعات في ظل غياب المصادر الموثوقة، وتسطيح الأفكار، وضياع الوقت، ونشر الكثير من الأخبار السلبية، ثم تدعيم النرجسية، والابتزاز الجنسي والمالي.

وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور هشام، ضرورة متابعة الأبناء والبنات استخدامهم لمواقع شبكات التواصل وما يتصفحوه للحفاظ عليهم ولتوعيتهم في الوقت المناسب.

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