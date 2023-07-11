ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باخوم يلتقي الدفعات الثلاث من شباب "الميديا الكاثوليكي CYM"

كنيسة
كنيسة

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صباح اليوم، الدفعات الثلاث لشباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة.

و يشرف على تدريب شباب الميديا الكاثوليكي، السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، تضمن اللقاء مناقشات عدة حول "مدى مشاركة الشباب في كنائسهم".

وأكد الأب المطران لأبنائه الشباب أن الكنيسة هي أشخاص، وليست مجرد مكانًا نجتمع فيه، مشيرًا إلى أهمية السعي وراء تحقيق أهدافهم، كما شدد نيافته لهم ضرورة إدراك مؤشرات، الدالة على جودة علاقاتنا الحياتية.

يذكر أنه من ضمن برنامجه الثقافي التنويري، نظم المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسيحية، بناحية الموسكي، بوسط المدينة، بالقاهرة، ندوة حول "الكنيسة السريانية الأنطاكية الأرثوذكسية"، أدارها الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس، بغمرة، وقدمتها الباحثة كاميلا إيلي.

شارك بالحضور الأب وليم فلتس الفرنسيسكاني، رئيس الدير، وبعض الآباء الفرنسيسكان، ورهبان الدير، وأبناء كنيسة سيدة الانتقال للآباء الفرنسيسكان، بالموسكي، التابعة لحراسة الأراضي المقدسة.

احتفالية الـ الار الأرثوذكسي الاول الاحتفالية أكي الاب الأرثوذكسية الأرثوذكس الباب البابا الإرث

الأكثر قراءة

أول تحرك من الزمالك لإنهاء قضية سبورتنج لشبونة وشيكابالا

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

«الزند وعبدالعال».. رئيس محكمة النقض الجديد يستقبل وفد الدستورية

وزيرة التضامن: مسح شامل لسكان مناطق بديلة العشوائيات لبحث خطة التدخلات

الزمالك يمنع انتقال نجمة فريق الطائرة إلى الأهلى

الجثمان سبح عكس التيار.. كواليس انتشال "غريق كليوباترا" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ