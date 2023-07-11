الأنبا باخوم يلتقي الدفعات الثلاث من شباب "الميديا الكاثوليكي CYM"

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صباح اليوم، الدفعات الثلاث لشباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة.

و يشرف على تدريب شباب الميديا الكاثوليكي، السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، تضمن اللقاء مناقشات عدة حول "مدى مشاركة الشباب في كنائسهم".

وأكد الأب المطران لأبنائه الشباب أن الكنيسة هي أشخاص، وليست مجرد مكانًا نجتمع فيه، مشيرًا إلى أهمية السعي وراء تحقيق أهدافهم، كما شدد نيافته لهم ضرورة إدراك مؤشرات، الدالة على جودة علاقاتنا الحياتية.

يذكر أنه من ضمن برنامجه الثقافي التنويري، نظم المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسيحية، بناحية الموسكي، بوسط المدينة، بالقاهرة، ندوة حول "الكنيسة السريانية الأنطاكية الأرثوذكسية"، أدارها الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس، بغمرة، وقدمتها الباحثة كاميلا إيلي.

شارك بالحضور الأب وليم فلتس الفرنسيسكاني، رئيس الدير، وبعض الآباء الفرنسيسكان، ورهبان الدير، وأبناء كنيسة سيدة الانتقال للآباء الفرنسيسكان، بالموسكي، التابعة لحراسة الأراضي المقدسة.