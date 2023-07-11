صاحب ورشة تركيب رخام يقتل زميله فى المنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات قتل صاحب ورشة زميله بسبب الخلاف على تركيب رخام لعميل فى المنوفية.

وتبلغ لمركز شرطة منوف من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه "مالك ورشة رخام" بجوار ورشته الكائنة بدائرة المركز.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك ورشة رخام.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بحدوث خلاف بينه وبين المجنى عليه لخلافات بينهما حول تركيب رخام لأحد العملاء الأمر الذى أثار حفيظته.

فاتصل بالمجنى عليه وطلب منه مقابلته لحل الخلاف واصطحبه بسيارته وأثناء سيرهما بدائرة المركز حدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه وخنقه حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وألقى جثته بمكان العثور.

تم بإرشاده ضبط المسروقات، السيارة المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.