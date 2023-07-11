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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يترأس اجتماع المجلس الأعلى بتشكيله الجديد

المجلس الأعلى للنيابة
المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

ترأس المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد.

وضم التشكيل كل من: المستشارة فهيمة الحكيم، المستشار عبد الناصر خطاب، المستشار عبد الحليم محمود، المستشارة زينب صادق، المستشار أحمد عبد اللطيف، المستشارة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك في حضور المستشار أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

واستعرض " عباس"، خلال الاجتماع، منظومة العمل داخل النيابة الإدارية، وبحث سُبُل تطوير وتعزيز الآليات التي تكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة.

العدالة الناجزة مكافحة الفساد المالي المجلس الأعلى المجلس الأعلي للنيابة الادارية هيئة النيابة الإدارية

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