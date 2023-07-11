رئيس هيئة النيابة الإدارية يترأس اجتماع المجلس الأعلى بتشكيله الجديد

ترأس المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد.

وضم التشكيل كل من: المستشارة فهيمة الحكيم، المستشار عبد الناصر خطاب، المستشار عبد الحليم محمود، المستشارة زينب صادق، المستشار أحمد عبد اللطيف، المستشارة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك في حضور المستشار أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

واستعرض " عباس"، خلال الاجتماع، منظومة العمل داخل النيابة الإدارية، وبحث سُبُل تطوير وتعزيز الآليات التي تكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة.