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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 4 تجار مخدرات فى القاهرة

مخدرات
مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة في القاهرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الغربية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلوجراما، مبلغ مالى، هاتفان محمولان.

كما أسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، مقيم في دائرة قسم شرطة المرج، لمزاولته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتفان محمولان، وميزان حساس.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص "لديه معلومات جنائية" مقيم في دائرة قسم شرطة المقطم، حال تواجده في دائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما، وهاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة في دائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلوجراما، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

تم اتخاذ إجراءات قانونية بكل واقعة على حدة، وعرضها على النيابات المختصة للتحقيق.

القاهرة المواد المخدرة ضبط حملات موسعة قسم شرطة المرج بدر مخدر الحشيش

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