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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه في الجيزة

غسل أموال
غسل أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السوق المصرفي مبالغ مالية الإجراءات القانونية كيانات مشروعة الصبغة الشرعية

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