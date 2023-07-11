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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طبنجة صوت.. تفاصيل تعدي عامل على زوجته في الشارع بالغربية

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة، وإطلاق ذلك الشخص عيار نارى فى الهواء من طبنجة "صوت" كانت بحوزته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 يوليو تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من ربة منزل باتهامها زوجها المنوه عنه بمقطع الفيديو بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى "دون إحداث إصابات بها" أثناء تواجدهما بالشارع بالقرية محل إقامتهما، وذلك على إثر خلافات زوجيه بينهما، ولم تذكر المبلغة قيام زوجها بإستخدام الطبنجة الصوت المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه والطبنجة الصوت المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة للخلافات المنوه عنها سلفاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشادة كلامية فيسبوك سيدة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السب والضرب خلافات زوجية

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