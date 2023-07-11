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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن دقيق فاخر و1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت خلال يومين عن تحرير 379 محضرًا تموينيًا متنوعًا، بين 184 محضر مخالفات مخابز و195 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، وتحرير محضرين جنح بمركز السادات، أحدهما ضد صاحب مخبز سياحي بناحية الطريق الإقليمي لحيازته كمية قدرها 1 طن دقيق فاخر استخراج 72% بدون مستندات ومجهول المصدر، الآخر ضد المدير المسئول عن مصنع الفايبر بالمنطقة الصناعية السابعة لحيازته كمية قدرها 1000 لتر سولار بدون مستندات ومجهول المصدر وقيامه بتجميعها دون موافقة الجهات الرقابية واتباع إجراءات السلامة المهنية والحريق.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محطة مواد بترولية بناحية شبرا باص بمركز شبين الكوم، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحطة بقصد البيع بأزيد من السعر المقرر.

من جهته، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكل المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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