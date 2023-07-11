انتظام ثلاثى المنتخب الأوليمبى فى تدريبات الزمالك الجماعية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صباح اليوم، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة انتظام ثلاثي المنتخب الأوليمبي حسام عبدالمجيد، محمد طارق، وحاتم سكر، استعدادًا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب عودتهم للقاهرة بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في المغرب.

وحرص الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على تقديم التحية للثلاثي على الأداء الذي ظهروا به مع المنتخب الأوليمبي، والمساعدة في التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

وشارك حسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم، سواء في الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادًا للمواجهة المقبلة.



فقرة تدريبات خططية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، فقرة تدريبات خططية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت الفقرة الخططية التي شارك فيها جميع اللاعبين تنفيذ بعض الجمل والأمور التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادًا للمواجهة المقبلة.

واستمرت هذه الفقرة لفترة طويلة خلال المران تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، ومدحت عبدالهادي، المدرب العام.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أوسوريو على قيادة التقسيمة، ونقل تعليماته خلالها وتم تصحيح بعض المواقف الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.