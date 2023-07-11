حبس شاب أطلق النار على نجل شقيقه فى سوهاج

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس شاب، في بداية العشرينات من العُمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اعتدائه على نجل شقيقه بإطلاق الأعيرة الخرطوش.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي يفيد باعتداء عشريني على نجل شقيقه في سوهاج.

بالانتقال والفحص تبین إصابة "عبدالرحيم . م. أ"، 27 سنة، عامل، وبسؤاله اتهم عمه "أحمد أ. أ. س، 23 سنة، عامل، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بجوار منزلهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم، فرد خرطوش محلي الصُنع، بإرشادة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.