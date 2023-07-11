ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شاب أطلق النار على نجل شقيقه فى سوهاج

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس شاب، في بداية العشرينات من العُمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اعتدائه على نجل شقيقه بإطلاق الأعيرة الخرطوش.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي يفيد باعتداء عشريني على نجل شقيقه في سوهاج.

بالانتقال والفحص تبین إصابة "عبدالرحيم . م. أ"، 27 سنة، عامل، وبسؤاله اتهم عمه "أحمد أ. أ. س، 23 سنة، عامل، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بجوار منزلهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم، فرد خرطوش محلي الصُنع، بإرشادة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

النيابة العامة حبس الأعيرة الخرطوش التحقيقات عامل

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

احتاج 95 غرزة.. رفض دفع الإتاوة فمزقوا جسده في المحلة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ