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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب عن قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية: خطوة جادة لتحقيق الحياد الضريبي

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن عدد من نواب البرلمان الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، إنه يوافق على مشروع القانون، موضحا أن القانون يحقق الحياد الضريبي في الوقت الذي نبحث فيه عن هدف أكبر وهو الحياد التنافسي من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية.

وقال الفيومي القانون خطوة في تحقيق الحياد الضريبي ونأمل في المستقبل القريب أن نلغي الاستثناءات الأخرى.

وقال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص والاستثمار، موضحا أن الحكومة جادة في تحقيق هذا الهدف موجها الشكر للحكومة على إصدار القانون.

وقال النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدول تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات نظرا للركود الذي شهده العالم، مؤكدًا أن الدولة تحاول جاهدة لمواجهة التحديات التي تعوق الاستثمار.

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