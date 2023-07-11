16 يوليو.. شاليمار شربتلي تفتتح معرض "مختارات عربية" بجاليري ضي الزمالك

تفتتح الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي معرض "مختارات عربية"، في السابعة من مساء الأحد المقبل 16 يوليو، بجاليري ضي الزمالك، فيما تتاح أعمال الفنانين المشاركين بالمعرض بقاعات جاليري ضي المهندسين للجمهور بدءا من صباح اليوم التالي.

صرح بذلك الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون ومدير أتيليه جدة المنظمين للمعرض، مشيرًا إلى حضور أعمال أكثر من 500 فنان عربي، ونحو 200 لوحة وتمثال خلال المعرض الأكبر على المستوى العربي كافة.

وحسب قنديل، يشهد "مختارات عربية" هذه المرة عرض عمل هام لرائد النحت المصري المعاصر الفنان محمود مختار، اقتناه الأتيليه من الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق حفيد مختار.

ويعرض الأتيليه أعمالا للفنانين الرائد راغب عياد وجاذبية سري وتحية حليم وبيكار ومحمود أبو المجد وفرغلي عبدالحفيظ وأحمد نوار وعبدالمنعم مطاوع وعبدالوهاب مرسي وإنجي أفلاطون وعادل السيوي ومحمد عبلة وعمر النجدي وجورج بهجوري ورضا عبد السلام وعز الدين نجيب ورضا عبد الرحمن.

إضافة إلى نخبة من الفنانين العرب البارزين من السعودية والعراق وفلسطين والكويت وسوريا ولبنان وتونس والمغرب وقطر والإمارات واليمن والسودان والصومال.

ويحضر النحت بقوة في هذا المعرض ممثلا في أعمال الفنانين الكبار آدم حنين وعبد البديع عبد الحي وسيد عبد الرسول ومحمد العلاوي والسيد عبده سليم وطارق الكومي وصلاح حماد وشمس القرنفلي وطارق زبادي وسماء يحي وهاني فيصل ومحمد درويش وآخرين.

يعد معرض "مختارات عربية" فكرة مصرية للفنان والناقد التشكيلي هشام قنديل انطلقت منذ عشرين سنة، يقول عنه "هذا المعرض ليس رصدا بالطبع لكل الفنانين العرب المتميزين، تلك حقيقة ينبغي تسجيلها ونحن نقدم بانوراما لمراحل مختلفة من أهم مدرسة تشكيلية عربية بمعايير ومقاييس كثيرة، يأتي العمر والخبرة في مقدمتها بكل تأكيد. نحن أمام حالة ثقافية واجتماعية مهمة بما لها من حضور وتأثير وتأثر في كافة المستويات المحلية والعربية والعالمية، وهي بالتأكيد فرصة مواتية لإعادة قراءة الكثير مما تحفل به ساحة التشكيل العربي من رؤى وأفكار وقضايا ثقافية وفنية وما لها من انعكاسات اجتماعية خلال قرن من الزمان هو بالتأكيد قرن حافل بالأحداث من كل جنس ولون".

وقال قنديل:"اخترنا أن تكون هذه البانوراما الفنية والثقافية البديعة حافلة بالتنوع والتمايز والاختلاف لنتيح فرصة أكبر لكل الاتجاهات الفنية التي يجمع بينها خيط وحبل عنوانه التميز الشديد إلي درجة الريادة والسبق الكاملين لأسماء كثيرة تشارك أعمالها في احتفاليتنا الكبرى".

وتابع:"نحن على يقين أن اسما واحدا بل وبدون مبالغة عملا واحدا من الأعمال التي نستضيفها في هذا المعرض يمكن أن يكون كافيا لنقاش فني ثري من طراز فريد، فماذا يكون الحال ونحن نحتفي بهذه الكوكبة اللامعة من الفنانين".

تستمر فعاليات معرض "مختارات عربية" حتى 16 أغسطس المقبل بفرعي جاليري ضي الزمالك 24 شارع حسن عاصم، و ضي المهندسين 14 شارع الأحرار، تتخللها نقاشات وحوارات فنية حول أعمال كبار التشكيليين الحاضرة بالمعرض، بجانب تبادل الخبرات بين طلاب الفنون وأساتذة الفن التشكيلي.