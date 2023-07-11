هدوء الأمواج وانخفاض سرعة الرياح.. حالة الطقس اليوم بالمحافظات (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في الأمواج بشكل كبير على شواطئ البحر المتوسط، ورفع الرايات، وإغلاق بعض الشواطئ.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من اليوم تبدأ تهدأ سرعات الرياح، وتنخفض الأمواج، ويصبح البحر المتوسط مؤهلًا لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية، وأعمال التنزه.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع الأمواج سيكون من 1.5 إلى 2 متر، ولكن سنستطيع الاستمتاع بالأجواء على شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون أقل درجات حرارة في الجمهورية كلها، حيث تسجل 38 درجة مئوية، إضافة إلى أننا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط.