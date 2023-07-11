المؤبد للمتهم بالاتجار فى الهيروين بأبوالنمرس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة أحد الأشخاص بالسجن المؤبد؛ لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين»، وحيازة سلاح ناري في منطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «س. ي» قيامه في أغسطس من العام الماضي 2022، بدائرة قسم شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، بحيازة بقصد الاتجار مواد مخدرة «الهيروين»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا «بندقية آلية» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.