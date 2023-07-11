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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

شن عشرات المستوطنين، الثلاثاء، اقتحامًا موسعًا للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية قرب أبوابه، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يجدر الإشارة إلي أن مدينة القدس القديمة وبواباتها تشهد إجراءات أمنية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الشبان.

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يطلق النار على فتاة فى القدس

- مستوطنون يحرقون الأراضي ويعتدون على الأهالي في أريحا ونابلس

وقبل يومين، نفذت جماعات المستوطنين اعتداءات وانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين بعدد من القرى والمدن الفلسطينية.

وشن مستوطنون هجومًا على المزارعين في تجمع عرب الكعابنة غرب مدينة أريحا، وقاموا بتلويث مياه الشرب المخصصة لهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، بأن عددًا من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين، وأطلقوا أبقارهم فى أراضيهم المزروعة بالزيتون والأشجار، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.

وأوضح "مليحات" أن المستوطنين قاموا بوضع مادة مجهولة في صهريج المياه المخصص لهم، مما أدى إلى تلويثها، فأثار حالة من الرعب والهلع بين الأهالي.

وفي جنوب نابلس، قام مستوطنون بحرق عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية اللبن الشرقية، وصرح رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس، بأن عددًا من المستوطنين أقدموا على إحراق عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الزراعية وعشرات أشجار الزيتون، لافتًا إلى أن الأهالي بمساعدة الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وطالب "عويس" المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة على القرية وممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية.

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

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