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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يطلق النار على فتاة فى القدس

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فتاة في القدس.

وأشار النبأ العاجل إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قبالة مقر قيادة الشرطة الإسرائيلية في القدس.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وحاصرت أحد المنازل في حارة الحبلة، قبل أن تعدم بالرصاص شابين.

كما اقتحمت قوة خاصة من الاحتلال مدينة نابلس، مما أدى لوقوع اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.

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