برلمانى: قمة دول جوار السودان تستهدف بحث سبل إنهاء الصراع الحالى

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن استضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل تأتي لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، موضحا أن الهدف من القمة هو حقن الدماء في السودان الشقيق.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن قمة دول جوار السودان تستهدف بحث سبل إنهاء الصراع الحالي، بالإضافة إلى وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار من أجل تسوية الأزمة السودانية وذلك سيكون بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القمة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على اتخاذ خطوات لحل الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وذلك من أجل الحفاظ على الدولة السودانية والحد من أعمال العنف حتى يعود الأمن والاستقرار في البلاد.

وتابع النائب عمرو القطامي: مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، فمصر كانت وستظل أكبر داعم وعون للدولة السودان الشقيقة لا سيما في ظل الظروف الراهنة، معقبا: "مصر والسودان تربطهما مصالح وعلاقات في مختلف المجالات".