أمين عام الناتو: السويد حققت المطالب التركية للانضمام إلى الحلف

قال أمين عام الناتو، اليوم الاثنين، أن السويد حققت المطالب التركية للانضمام إلى الحلف، مشيرا الى أن اتمام مسعى انضمام مسعى السويد للحلف خطوة تاريخية.

واضاف ينس ستولتنبرج، أن أردوغان وافق على إحالة طلب السويد للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي، مؤكدا ان انضمام السويد للحلف سيجعل الناتو أقوى.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأناضول التركية، إن السويد أكدت لتركيا أنها ستدعم بقوة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أن عملية التصديق على انضمامنا للناتو ستبدأ الآن بعد الاتفاق مع تركيا.

واضاف المصادر الأميركية، أن السويد استوفت كل الشروط للانضمام للناتو .

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين شرطا جديدا للموافقة على عضوية السويد في الناتو ، داعيا الدول الأوروبية إلى "فتح الطريق" أمام تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف إعلان أردوغان المفاجئ قبل مغادرته لحضور قمة الناتو في عاصمة ليتوانيا حالة من عدم اليقين الجديدة إلى محاولة السويد أن تصبح العضو الثاني والثلاثين في الحلف ، والتي منعتها تركيا في البداية قائلة إن السويد كانت متساهلة للغاية مع المسلحين الأكراد والجماعات الأخرى التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يربط فيها أردوغان طموح بلاده بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بجهود السويد لتصبح عضوًا في الناتو.

وصرح أردوغان للصحافيين في اسطنبول أن "تركيا تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 50 عامًا ، وجميع الدول الأعضاء في الناتو تقريبًا هي الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي". "إنني أوجه هذه الدعوة إلى هذه البلدان التي أبقت تركيا تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي لأكثر من 50 عامًا."

تعال وافتح الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. عندما تمهد الطريق لتركيا ، سنمهد الطريق للسويد كما فعلنا مع فنلندا ".

في وقت سابق ، قال مكتب أردوغان إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد أن تركيا تريد رسالة "واضحة وقوية" لدعم طموحات تركيا في الاتحاد الأوروبي من اجتماع قادة الناتو في فيلنيوس. لم تذكر قراءة البيت الأبيض لدعوة بايدن وأردوغان مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يلتقي أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في وقت لاحق اليوم الاثنين في فيلنيوس.

وردا على سؤال حول تعليقات أردوغان ، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إنه يدعم طموح تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، لكنه أشار إلى أنه لم يكن من بين الشروط المدرجة في اتفاق وقعته السويد وفنلندا وتركيا في قمة الناتو العام الماضي في مدريد.

وأكد ستولتنبرج أن السويد قد استوفت هذه الشروط وقال إنه يعتقد أنه "لا يزال من الممكن اتخاذ قرار إيجابي" بشأن عضوية البلاد المعلقة خلال قمة هذا الأسبوع في ليتوانيا.

تركيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، لكن التراجع الديمقراطي خلال رئاسة أردوغان والخلافات مع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وقضايا أخرى أعاقت تقدم البلاد نحو الانضمام إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.