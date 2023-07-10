طلائع الجيش يهزم أسوان بهدف متعب ويقترب من البقاء في دوري الأضواء

اقترب طلائع الجيش من البقاء في الدوري الممتاز بعد فوزه على أسوان بهدف سجله أحمد متعب في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع الثالث والثلاثين .

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى 36 نقطة بينما توقف رصيد أسوان عند 33 نقطة متساويا مع غزل المحلة الذي تعادل مع البنك الأهلي .

تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول وفي الدقيقة 11 سدد كريم طارق لاعب طلائع الجيش كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء أمسكها الحارس خالد وليد ورد ديلسون كاموني لاعب أسوان بتسديدة قوية أبعدها الحارس عمر رضوان إلى ركنية .

في الدقيقة 29 ومن ركلة ركنية مرر أحمد خالد كرة عرضية وصلت إلى محمد حمدي زكي الذي سددها في الشباك لكن من الخارج وارتدت الهجمة وانطلق أحمد متعب الظهير الأيسر لطلائع الجيش حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة بيسراه أخطأها الحارس خالد وليد لتعلن عن هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 30 .

في الدقيقة 36 مرر علي فتحي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد حمدي زكي برأسه بعيدا عن المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش بهدف .

في بداية الشوط الثاني أجرى أيمن الرمادي المدير الني لأسوان التغيير الأول بنزول محمد مرسي بدلا من محمد ناجي جدو ودفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش بمحمود وادي بدلا من بول جوليوس وفي الدقيقة 58 مرر أحمد سمير كرة عرضية سددها كريم طارق برأسه بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 74 ضاعت فرصة التعادل من أسوان عندما مرر محمد مرسي كرة عرضية سددها محمود عطوة برأسه وارتدت من العارضة .في الدقيقة 82 مرر محمد مرسي كرة عرضية من ركلة حرة سددها حسام عرفات برأسه بين يدي الحارس وسدد البديل كريم حلاوة كرة قوية أبعدها خالد وليد حارس أسوان لتنتهي المباراة بفوز أسوان بهدف دون رد .