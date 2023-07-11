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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب وزير الصحة: زيادة أعداد المواليد تستهلك موارد الدولة

المواليد
المواليد

قال طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن كل يوم نستقبل 5600 مولود، وكل عام يزيد عدد السكان 2.2 مليون قادم جديد، مؤكدًا أن هذه الأعداد تجعل توفير الخدمات صعب بداية من ولادة الطفل وحتى الجامعة والبحث عن وظيفة وتشغيله.

 وأضاف خلال مداخلة عبر"سكايب" لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن زيادة أعداد المواليد هي نوع من تعاظم الانفاق واستهلاك موارد الدولة مما يؤثر على تقدم الدولة.

وتابع، أن هناك حلول غير تقليدية تستخدمها الوزارة لتنظيم الأسرة مثل وسائل التنظيم والتي أصبحت مجانية، وطرق الأبواب بكل المحافظات، والتوعية المباشرة التي تصل لكل البيوت ونستطيع الوصول لمناطق نائية وبعيدة الدوائر، مؤكدًا أن الوسائل المباشرة مهمة والإعلام كذلك. 

وأشار إلى أن المسح الأخير أكد أننا كنا في 2014، كل 10 سيدات تنجبن 35 طفلًا، والعدد انخفض إلى 28 طفلًا لكل 10سيدات وعدد المواليد يقل نتيجة المجهودات التي تتم. 

أكثر العقبات الموجودة بالمجتمع المصري

وأكد أن أكثر العقبات الموجودة بالمجتمع المصري هي أن هناك قيم مجتمعية محفزة للإنجاب ومرسخة في الريف منها العزوة ومصدر الدخل، مشيرًا إلى أنه يتم التحدث فيها وتفنيدها والتأكيد على أهمية المباعدة بين الولادة الأولى والثانية وصحة المرأة وصحة الطفل ويهمنا الارتقاء بصحة المجتمع لان الاستثمار في البشر هو خير الاستثمارات لإحداث تنمية مستدامة. 

نائب وزير الصحة زيادة أعداد المواليد استهلاك موارد الدولة تقدم الدولة تنظيم الأسرة المجتمع المصري العقبات

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