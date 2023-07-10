الوزراء: محطة المعالجة أنهت أزمة الري والصرف بواحة سيوة

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى واحة سيوة تعد الزيارة الأولى لمسئول حكومي منذ 25 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الزيارة تؤكد أنه لا يوجد بقعة مهملة أو منسية في أنحاء الجمهورية.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن النمط العشوائي للري والصرف في واحة سيوة، هدد صلاحية الأراضي الزراعية، إلا أن الدولة تدخلت وأنهت الأزمة من خلال إنشاء محطة لمعالجة المياه وإخراج مياه الصرف من الواحة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة المعالجة التي تضم 12 بئرً، موضحًا أنه جاري العمل على إيجاد أفضل الطرق للتخلص من مياه الصرف الزائدة.