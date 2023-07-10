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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد زيادة معدلات التضخم لـ 41%.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وراء زيادة معدلات التضخم في مصر والعالم أجمع.

ارتفاع مؤشر التضخم 

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن تدخل الدولة ساهم في السيطرة على مستويات أسعار السلع في مصر، مُشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الأسعار يحتاج إلى مدى زمني كبير، وعلق: "لولا دعم الدولة لبعض السلع لفاقت الأسعار التوقعات".

وأضاف أن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى وصول مؤشر التضخم في مصر لـ41٪، مُشيرًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية من أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار الحبوب والنقل على مستوى العالم، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة وشح العملة الأجنبية في مصر، وكذلك استغلال بعض التجار للأزمة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب، وغيرها من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الأسعار مؤخرًا.

مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي صدى البلد على مسئوليتي ارتفاع معدلات التضخم فى مصر

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