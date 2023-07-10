جمال سليمان وسميرة أحمد في حفل تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

حضر الفنان السوري جمال سليمان والفنانة سمير أحمد، حفل تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان لصناع الدراما، والذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح متحف الحضارة بمدينة الفسطاط.

وكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان الفنان جمال سليمان عن دوره في مسلسل عملة نادرة، والذي عرض في موسم رمضان 2023 وكان من بطولة الفنانة نيللي كريم.

كما كرم المجلس الفنان جمال عبد الناصر بمشاركته في مسلسل رسالة الإمام، بطولة الفنان خالد النبوي، ونالت الفنانة عايدة رياض جائزة خاصة عن دورها في مسلسل الهرشة السابعة، والفنانة سميرة أحمد عن مسيرتها الفنية.

ويقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان هذا الحفل بهدف تكريم صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، وذلك بعد تقييم أعمال موسم رمضان الماضي 2023، وذلك من قبل لجنة متخصصة من النقاد، ويقام الحفل تحت إشراف الحقوق الثقافية بالمجلس.

وقال محمود كرم نائب رئيس المجلس، خلال كلمته في حفل التكريم: يسعدني الترحيب بكم جميعا ونكرم اليوم في المجلس القومي لحقوق الإنسان مجموعة من المبدعين الذين ابدعونا بأعمالهم الدرامية والتزموا بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، تكريما وتقديرا لكل فن رفيع والذي هو جزء من خط الدفاع الأول عن الهوية والشخصية وجزء من القوى الناعمة، خاصة أنه مع الانفتاح مع عصر العولمة لغة حقوق الإنسان هي لغة العصر وعاملا مهما.

فيما أشادت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأهمية دور الكتاب في الدراما المصرية، إذ قالت: نحن هنا معا لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان لتوزيع جوائز الأعمال المتميزة في رمضان الماضي، لأهمية دور كتاب الدراما والتقنيين في مصر، لتنازل موضوعات أثارت قضايا هامة في حقوق الإنسان وما زال لدينا الكثير من التحديات فالفن والإبداع حق من حقوق الإنسان وحق للمواطن المصري أن يتمتع به ومسؤولية للقائمين عليه والفن والدراما أهم وسائل الاتصال بالناس وقوة مصر الناعمة.