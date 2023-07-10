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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لما جبريل تكشف أهم ما يميز مدينة العلمين عن غيرها من المدن

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت الإعلامية لما جبريل، إن المميز في العلمين الجديدة أنها ليست مدينة صيفية كباقي المدن الساحلية ولكنها تعمل طوال السنة.

وأضافت خلال أولى حلقات برنامج "العالم علمين"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين تتضمن مؤسسات حكومية وجامعات ومراكز تسوق وهذا يفيد كل قرى الساحل الشمالي للاستفادة من هذا الموقع لفتح أسواق جديدة.

وتابعت: “لدينا عقول مصرية على أعلى مستوى، وننتظر أن نستفيد منها، كما أن المهرجان ساهم في توظيف عمالة كبيرة بجميع أشكالها”.

مهرجان العلمين 

يذكر أن مدينة العلمين، على موعد مع مهرجان العلمين، والذي يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. 

لما جبريل مدينة العلمين المميز المدن الساحلية مؤسسات حكومية

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