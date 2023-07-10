بين التمثيل والإدارة.. كتاب جديد يتناول مشوار رياض الخولي

عن المهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشر برئاسة الممثل القدير محمد رياض، يصدر مع بدء فعالياته كتاب "رياض الخولي" باعتباره أحد أهم المكرمين في الدورة التي تحمل اسم الفنان عادل إمام.

الكتاب بقلم الناقد والكاتب الصحفى باسم صادق ويتناول فيه مشوار رياض الخولي طوال 40 عامًا مارس خلالها التمثيل وإدارة العديد من فرق مسرح الدولة مثل فرقة المسرح الكوميدي وفرقة المسرح القومي ورئاسة البيت الفني للمسرح ووكالته لنقابة المهن التمثيلية.

ويقدم الكتاب بالرصد والتحليل عددا من أدواره التي جسدها في فرقة المخرج محمد صبحي، وكذلك ادواره في عروض مسرح الدولة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين مثل د. سعد اردش والمؤلفين مثل لينين الرملي وأسامة انور عكاشة، وبدا فيها حرصه على اختيار الاعمال المستندة على نصوص قوية وذات رسائل مؤثرة.

كذلك يستعرض الكتاب بالتحليل أداء رياض الخولي سينمائيا وتليفزيونيا وشهادات كبار المخرجين الذين تعون معهم مثل المخرجة انعام محمد علي، جمال عبد الحميد، وفي المسرح المخرج محمد ابو داوود، ومن الممثلين النجوم نبيل الحلفاوي، د.فريد النقراشي، وأحمد امين.