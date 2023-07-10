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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قبل انطلاق المهرجان.. «العالم علمين» يستعرض أنواع السياحة بالمدينة

العلمين
العلمين

قالت الإعلامية لما جبريل، إن أعداد الزائرين المتوقعة بمهرجان العلمين تصل لمليون زائر، وهو رقم كبير جدًا، ولكن العلمين تتحمل مايقرب من 4 ملايين زائر.

وأضافت، خلال أولى حلقات برنامج "العالم علمين"، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المهرجان ليس فنيًا فقط، ولكنه يشمل وسائل الترفيه كلها من رياضيات وسباقات سيارات وطائرات من طرازات مختلفة تتضمن العديد من العروض.

وتابعت أن فعاليات مهرجان العلمين تمتد لـ45 يومًا، حيث تتنوع الفعاليات والأحداث الترفيهية على ممشى العلمين الممتد بطول 14 كيلو مترًا.

أنواع السياحة الموجودة بالعلمين الآن

وأشارت إلى أن السياحة الوافدة للعلمين هى سياحة شاطئية، ويوجد بها الآن أفواج من الوطن العربي وأخرى أجنبية.

لما جبريل مهرجان العلمين أنواع السياحة الوطن العربى وسائل الترفيه

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