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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 6 سنوات لعاطل حاول الفرار وبحوزته مخدر الهيروين بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل غيابيا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكارى، والمستشار إمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى.

 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 3217 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

 

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، إنه حال المرور الأمنى بدائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية، وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون، أبصرت القوة المتهم "م.خ.م"، عاطل، واقفا على حافة الطريق، وما أن شاهد القوة الأمنية، القى حافظة تبغ بحوزته أرضا محاولا الفرار، وبالتقاطها وفضها تبين احتوائها على لفافات فضية لمخدر الهيروين، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول.


وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المادة المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 1.6 جراما، وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

 

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