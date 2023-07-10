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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية شرق الإسكندرية

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بحي المنتزه أول، مما أسفر عن احتراقها بالكامل، وإصابة 6 أشخاص باختناق وتم علاجهم بموقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع أدهم النابلسى متفرع من شارع خالد بن الوليد دائرة القسم.

علي الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار في الشارع المشار إليه.

إدارة شرطة النجدة اصابة 6 اشخاص الحماية المدنية بالإسكندرية السيطرة علي حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث حريق بشقة سكنية شرق الإسكندرية

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