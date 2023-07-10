تشكيل الإسماعيلي.. رباعي هجومي في مواجهة الحسم أمام الداخلية
أعلن حمزة الجمل المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الداخلية مساء اليوم في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.
ويقود هجوم الدراويش عبد الرحمن مجدي، ياو أنور، محمد الشامي وأحمد مدبولي.
تشكيل الإسماعيلي.. رباعي هجومي في مواجهة الحسم أمام الداخلية
حراسة المرمى: أحمد عادل
خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحي، محمد دسوقي
خط الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدي، أحمد مدبولي
خط الهجوم: ياو أنور، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي
المباراة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 7 انتصارات و13 تعادلا و12 هزيمة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37 والبقاء رسميا في حالة تعثر أسوان أمام طلائع الجيش أوغزل المحلة أمام البنك الأهلي.
على الجانب الآخر يحتل الداخلية بقيادة علاء عبد العال المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة من ستة انتصارات و14 تعادلا و12 هزيمة وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 40 هدفا ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 36 لإنعاش آماله في البقاء.