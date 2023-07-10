أعلن حمزة الجمل المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الداخلية مساء اليوم في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

ويقود هجوم الدراويش عبد الرحمن مجدي، ياو أنور، محمد الشامي وأحمد مدبولي.

تشكيل الإسماعيلي.. رباعي هجومي في مواجهة الحسم أمام الداخلية

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحي، محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدي، أحمد مدبولي

خط الهجوم: ياو أنور، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي

🗒️ | جهاز الدراويش يعلن تشكيل لاعبيه للقاء الداخلية



البدلاء ⬇️

محمد كوكو - إياد العسقلاني - كريم عرفات - محمد بيومي - كريم الديب - محمد عبد السميع - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عمر الساعي#IsmailySC #شجع_الدراويش pic.twitter.com/pkY4tT8VTz — Ismaily SC (@Ismailyofficial) July 10, 2023

المباراة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 7 انتصارات و13 تعادلا و12 هزيمة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37 والبقاء رسميا في حالة تعثر أسوان أمام طلائع الجيش أوغزل المحلة أمام البنك الأهلي.

على الجانب الآخر يحتل الداخلية بقيادة علاء عبد العال المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة من ستة انتصارات و14 تعادلا و12 هزيمة وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 40 هدفا ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 36 لإنعاش آماله في البقاء.