بعد زيارة رئيس الوزراء.. خريطة المشروعات القومية المنفذة في محافظة مطروح

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الحكومة إلى واحة سيوة، على مدار عقود، وذلك لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة.

رافق رئيس الوزراء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء وليد عارف، مدير إدارة المهندسين العسكريين، واللواء تامر زاهر، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

"الدستور" يرصد في السطور التالية خريطة المشروعات القومية في محافظة مطروح..

وتشمل خريطة المشروعات الكبرى في مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتطوير الطريق الدولي الساحلي (مطروح/ الإسكندرية)، وتطوير طريق (وادي النطرون/ العلمين)، ومحور (روض الفرج/ الضبعة)، ومشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، والمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بالإضافة إلى المشروعات التنموية بقاعدة محمد نجيب، وميناء جرجوب البحري، وتطوير ميناء السلوم البري بوابة مصر الغربية، ومحطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية بالمحافظة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة.

وفي إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تم تنفيذ 103 مشروعات بنسبة 100% بعدد 11 قرية فى المرحلة التمهيدية للمبادرة من إجمالى 56 قرية، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدخول عدد 23 قرية و7 تجمعات ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

منذ 2020 حتى 2023 شهدت محافظة مطروح تنفيذ 472 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12.3 مليار جنيه، تتضمن 119 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و28 مشروعًا في قطاع الكهرباء مثل محطة محولات شرق مطروح، وموزع كهرباء بمنطقة الحمراء بمدينة العلمين، وأيضًا مشروعات بقطاع الطرق بطول ٣٢٠ كم، منها تطوير مدخل مدينتي الضبعة والحمام، وتنفيذ طريقي سيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى 84 مشروعًا بقطاع الإسكان والمرافق، و27 مشروعًا بقطاع الصحة، منها تنفيذ الوحدة الصحية بقرية الزويدة، ووحدة طب أسرة سيدنا هود، ووحدة النصر بإدارة مطروح.

من ناحية أخرى، تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ 39 مشروعًا، منها المدرسة المصرية اليابانية بمطروح، ومدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة فرج كويلة للتعليم الأساسي ببراني، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بالحمام.

كما يقوم جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بتنفيذ 19 مشروعًا، منها تنفيذ بئر عميقة بالدكرور بسيوة، وصيانة آبار رومانية، وتنفيذ مجزر مدينة الحمام، وتنفيذ الطبقة السطحية للطريق الدائري حول أبو شروف.

إضافة إلى المشروعات التي ينفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بينها تنفيذ آبار نشو، وآبار روماني، وعدد من السدود الأسمنتية، ومشروعات أخرى تشمل تنفيذ مراكز للشباب، ومراكز للتأهيل، ورعاية أطفال التوحد، ومشروعات للتطوير الحضاري، تتضمن تطوير عمارات حي الزهور بمدينة مرسى مطروح، وتنفيذ برج سكني لتسكين أهالي منطقة الطابية بمرسى مطروح، وتطوير منطقة السواني بمرسى مطروح، وإنشاء سوق حضارية ببراني.

ومن المخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام “2023- 2024”، تنفيذ 89 مشروعًا بتكلفة 442 مليون جنيه تقريبًا.

وتشمل خريطة المشروعات للعام المالي الجديد، تنفيذ 5 مشروعات في قطاع الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب وتعزيز دورها، ويتم تشييد طرق داخلية بالواحة بإجمالي طول نحو 70 كم، واستكمال مشروع التنسيق الحضاري بمدينة سيوة، مع الحفاظ على طابعها العمراني، كما تم إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بسيوة، وإنشاء وحدة مرور سيوة، وتنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي للشباب بالواحة بتوزيع 100 فدان بقرية أبو شروف بمركز سيوة لتشجيع الشباب على العمل والإنتاج وتوفير حياة كريمة لهم، ويتم أيضًا دعم صغار المزارعين بالواحة بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إقامة معمل "التريكوجراما" الخاص بمكافحة الآفات الزراعية مع توفير أجهزة حقن وعلاج لمكافحة سوسة النخيل، كما من المنتظر انطلاق المهرجان الدولي للتمور بنسخته السابعة في أكتوبر 2023 والتي شهدت الواحة انطلاقه لأول مرة عام 2015.

إضافة إلى ذلك يتم تطوير وإعداد مطار سيوة لاستقبال الطائرات والأفواج السياحية، والعمل على الترويج السياحى للواحة بما تمتلكه من مقومات سياحية متعددة، كما تم بتوجيهات القيادة السياسية إيجاد حل جذرى لمشكلة الصرف الزراعى الزائد، والذي عانى منه أهالى الواحة على مدار ثلاثة عقود، من خلال شق قناة مفتوحة طولها 34 كم لنقل المياه خارج الواحة.