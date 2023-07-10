باحث: أطروحة الأمن الشامل الطريق الوحيد لمواجهة الإرهاب في إفريقيا

قال الباحث في التيارات المتشددة الدكتور أعلية علاني، إن العمليات الإرهابية في إفريقيا عامة وفي الصومال خاصة، وصلت إلى ذروة نشاطها مؤخرًا.

ذروة الجرائم في الصومال

وأكد الباحث في التيارات المتشددة الدكتور أعلية علاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية” أن حركة الشباب الصومالي لديها فرع يعمل في الجريمة المنظمة، وتصل أرباحه السنوية إلى 10 ملايين دولار سنويًا.

الهجمات الإرهابية

وأوضح “علاني” أنه على القادة الأفارقة وضع خطة لمكافحة الإرهاب عبر أطروحة الأمن الشامل، والتي تعتمد على تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعوب، لأن التنظيمات الإرهابية تنتشر في ظل ضعف الدولة واححتياج المجتمع.



