أبرزها «الموكب الفرعوني».. مراسل «إكسترا نيوز» يرصد استعدادات إطلاق مهرجان العلمين

كشفت ميرنا عادل، مراسلة “إكسترا نيوز”، عن الاستعدادات النهائية لمهرجان العلمين، مشيرة إلى أن المدينة على موعد مع استقبال الحدث الترفيهي الأهم بالشرق الأوسط.

وأضافت “عادل” خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المهرجان يضم فعاليات فنية ورياضية وترفيهية، مشيرة إلى أن عددًا من البطولات العالمية ستقام ضمن فعاليات المهرجان منها بطولة كرة القدم الشاطئية والتي يشارك بها أكثر من 40 لاعب، وبطولة للتجديف والجودو والكثير من الرياضيات.

وأضافت أن المهرجان يتضمن الحدث الأهم وهو الموكب الفرعوني، الذي يتكون من 100 سيارة أثرية تجوب شوارع العلمين لاستعراض جمال المدينة، كما يشمل أكبر حفل توزيع جوائز بالشرق الأوسط لمختلف المسابقات، وسيتضمن على عروض أزياء لأكبر 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

حفلات لكبار نجوم الوطن العربي

وتابعت، أنه على مدار أيام المهرجان سيكون هناك حفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وتبدأ بحفل الفنان تامر حسني يوم 21 يوليو، مشيرة إلى أن الفاعليات تتم في 3 أماكن رئيسية في العلمين وهي المنطقة الشاطئية والترفيهية ومدينة الفنون.

وأشارت إلى أن فترة المهرجان هي 44 يومًا وبدأت العملين منذ فترة طويلة تستعد للاحتفالات واستقبال عدد ضخم من الجماهير من مصر و الدول العربية ما يزيد عن مليون زائر والمدينة مصممة لاستقبال 4 مليون زائر.