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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"بناء الإنسان".. تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" المرحلة الأولى من ملتقيات التوظيف

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" المرحلة الأولى من ملتقيات التوظيف التي تنظمها لشباب الخريجين من المؤهلات العليا والمتوسطة، والتي بدأت في محافظتي بني سويف والغربية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومجموعة أندية سيتي كلوب.

يأتي هذا في إطار اهتمام مؤسسة "حياة كريمة"، بمحور التدريب والتوظيف والتشغيل، وضمن محور بناء الإنسان، من أجل التيسير على الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب من ذوي الهمم، عن طريق التنسيق بعقد ملتقيات توظيف كبرى، على مستوى ثماني محافظات هم (بني سويف- الغربية- أسيوط- المنوفية- الشرقية- قنا- القليوبية-الإسماعيلية).

وشهد ملتقى التوظيف إقبالًا كبيرًا من الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف، بمشاركة أكثر من 33 شركة ومصنع بالقطاع الخاص لتوفير نحو 3 آلاف وظيفة في مختلف القطاعات، منها: “التكنولوجيا، النظم الذكية، المنشآت السياحية، العمل الإداري، تمويل المشروعات، مطاعم، الأمن والحراسة، عمال النظافة، فنيين صيانة، ومندوبين مبيعات”. 

ويمنح ملتقى التوظيف الذي تنظمه المؤسسة فرصة كبيرة للراغبين في التوظيف للحصول على التدريب التكنولوجي، الذي يقدم مجموعة من البرامج والتطبيقات المهمة لاستخدامها في الحياة الوظيفية والاحتراف في مختلف مجالات الحياة.

يأتي هذا في إطار المسئولية الاجتماعية لمؤسسة حياة كريمة المسئولية المجتمعية تجاه المواطن، وبالتزامن مع الاهتمام بمحور البنى التحتية والإنشاءات، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم، وتبعاتها على مصر.

مصر حياة كريمه بناء الانسان بني سويف الغربية

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