النفط يدفع الإيرادات العامة في عُمان للارتفاع خلال النصف الأول

كشفت تقارير رسمية لـ سلطنة عُمان، عن ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 3%، مسجلةً نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ5 مليارات و325 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2022، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية، مشكلةً 52% و30% من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي.

وارتفع صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو 2023 بنسبة 9 في المائة، مسجلاً نحو مليارين و810 ملايين ريال عُماني 7.3 مليار دولار، مقارنة بمليارين و568 مليون ريال عُماني 6.6 مليار دولار حتى نهاية مايو 2022.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 84 دولاراً للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج ليصل إلى مليون و64 ألف برميل يومياً. فيما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية مايو 2023 بنسبة 26 في المائة، ليصل إلى نحو مليار و3 ملايين ريال عُماني، مقارنة بمليار و356 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2022.