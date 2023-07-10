"مصر أكتوبر": قانون الاستثمار يؤكد جدية الدولة في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس أحمد حلمي أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمحال إلى مجلس النواب لمناقشته، يساهم فى تحسين بيئة الاستثمار المصري، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

وقال حلمي، خلال تصريحات صحفية، إنه فى ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جميع دول العامل فى الفترة الأخيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، تتطلب وضع حزمة تشريعية متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، موضحا أن هذا القانون يؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار ولكن في الوقت نفسه تحتاج لمزيد من التسهيلات، مثل سهولة التراخيص، والتخلص من البيروقراطية وتسهيل أعمال المستثمرين وغيرها من التسهيلات.

وشدد المهندس أحمد حلمي، على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لتحفيز الاستثمار، للخروج من الأزمة الاقتصادية، وللنهوض بالاقتصاد المصري.