مصادر عسكرية سودانية: قوات الدعم السريع قتلت المفتش العام للجيش

أعلنت مصادر عسكرية سودانية، الاثنين، أن المفتش العام للجيش الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتى كان أسيرًا لدى قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

أضافت المصادر العسكرية السودانية، وفق قناة العربية نيوز الإخبارية في نبأ عاجل، أن قوات الدعم السريع قتلت المفتش العام للجيش.

في السياق، حذرت الأمم المتحدة تحذر من "حرب أهلية واسعة النطاق" في السودان بعد غارة جوية في نهاية الأسبوع أودت بحياة العشرات.

أضافت الأمم المتحدة من أن السودان قد يكون على شفا حرب شاملة بعد أن قتلت غارة جوية في نهاية الأسبوع العشرات بمنطقة سكنية في مدينة أم درمان السودانية.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن 22 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب كثيرون في هجوم بقصف في ساعة مبكرة من صباح السبت ، مع استمرار الاقتتال الداخلي بين القوات المسلحة السودانية المتناحرة في جميع أنحاء البلاد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن قصف نهاية الأسبوع كان مؤشرا على أن السودان الآن "على شفا حرب أهلية واسعة النطاق".

وجاء في بيان صادر عن مكتب جوتيريش يدين الغارة الجوية أن "الأمين العام لا يزال يشعر بقلق عميق من أن الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية واسعة النطاق ، مما قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها".

وقال البيان "إنه منزعج من تقارير عن أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في أنحاء دارفور" ، بينما أعرب عن مخاوفه من تجدد الاشتباكات في بعض الولايات السودانية الأكثر تضررا والتي شهدت نزوحا كبيرا للمدنيين.

أضاف البيان "هناك تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وهو أمر خطير ومقلق".

وحث جوتيريش القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية - الفصيلين المتحاربين المتقاتلين من أجل السيطرة على السودان على إنهاء الأعمال العدائية.