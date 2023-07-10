"الأقباط الكاثوليك" يهنئ بطريرك القدس للاتين لاختياره كادرينالًا في الكنيسة الجامعة
هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين.
وقال الأنبا إبراهيم إسحق، في بيانه اليوم: “تلقينا، بكل فرح وسرور، خبر تعيين قداسة البابا فرنسيس، لغبطتكم كادرينالًا في الكنيسة الكاثوليكية الجامعة”.
وذكر بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك: “نهنئ غبطتكم ونصلي إلى المسيح القائم من بين الأموات، أن يبارك رسالتكم المقدسة، بمعونة وإرشاد الروح القدس لمجد اسمه وخير النفوس”.