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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

تأجيل إعادة إجراءات
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 13 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة ولحضور باقي المتهمين من محبسهم. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" عدة تهم، منها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

بمجمع محاكم بدر فض اعتصام رابعة جنايات مدينة نصر أول

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