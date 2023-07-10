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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 4 فى حريق شقة بفيصل

إسعاف
إسعاف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون إثر حريق شقة سكنية داخل برج بمنطقة الطوابق في حي فيصل بمحافظة الجيزة، وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود العيان فى الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتبين من خلال الفحص وفاة شخصين وإصابة 4، ونقلوا جميعًا إلى المستشفى، وانتقل المعمل الجنائى لكشف الأسباب النهائية حول الحريق.

حريق شقة سكنية بمنطقة الطوابق عمليات شرطة النجدة شرطة النجدة

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