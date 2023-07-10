وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يشهدان توقيع بروتوكول للتعاون المشترك مع مركز تطوير التعليم (EDC)

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الإثنين مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC) والذى يمثله د. أندريا بوش المدير العام لمبادرة تميز المعلم والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لإعداد وتدريب المعلمين، وذلك بحضور د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د.محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، مارجريت سانشو القائم بأعمال ونائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وأ.شريهان بخيت مساعد وزيرة التعاون الدولي، د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أ. محمد محمود أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.



وفى كلمته، أكد عاشور أن توقيع بروتوكول التعاون اليوم بين وزارتى التعليم العالي والتربية والتعليم ومركز تطوير التعليم يعد نقطة انطلاق لبدأ تنفيذ فعاليات مبادرة تميز المعلم، الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرًا إلى أن مبادرة تميز المعلم هي جزء من الاتفاقية الثنائية بين الحكومتين المصرية والأمريكية، والتي تهدف إلى دعم الجهود المصرية لتطوير التعليم الأساسي والتعليم العالي في مصر في شتي المجالات.



وأشار عاشور إلى أن الهدف من البروتوكول هو وضع آلية لتطوير فرص التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني ومبادرة تميز المعلم؛ لتحقيق الرؤية المشتركة لكافة الأطراف، مع التركيز على أهداف المبادرة من أجل تطوير أداء المعلمين الحاليين والمستقبليين، وبناء قدراتهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، موضحاً أن المبادرة تعمل على دعم التخطيط بالمشاركة بين كافة الأطراف المعنية، وتعزيز التعاون المشترك من أجل بناء كوادر جديدة من المعلمين القادرين على بناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية مصر 2030.



وأضاف وزير التعليم العالي أن من أهم مايميز مبادرة تميز المعلم هو التعاون مع نخبة متميزة من الجامعات الأمريكية؛ للاستفادة من الخبرات والتقنيات والمنهجيات الحديثة في برامج إعداد المعلم في البكالوريوس والليسانس؛ وبرامج الدراسات العليا في كليات التربية بالجامعات الحكومية المصرية، لافتاً إلى قيام وزارة التعليم العالي بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والتي ترتكز علي سبعة مبادئ أساسية تشكل خارطة طريق للإستراتيجية، وهي: (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).



وأكد د. أيمن عاشور أن إطلاق مبادرة تميز المعلم اليوم يعد إضافة هامة للمجهودات المبذولة لتحقيق إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، نظراً لتماشي أهداف وأنشطة المبادرة مع رؤية الإستراتيجية لتحديث برامج التعليم العالي في مختلف القطاعات، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، مشيرًا إلى أننا نتطلع للتعاون المثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكافة الشركاء المحليين والدوليين من أجل رفع قدرات كليات التربية، وتطوير برامج جديدة للإعداد وتأهيل المعلمين وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير الدولية، وذلك من خلال مبادرة تميز المعلم.



وأوضح د. عاشور أن مبادرة تميز المعلم تأتى استمراراً للتعاون المثمر بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تشمل العديد من المجالات، ومنها: المنح الدراسية، وإعداد طلبة الجامعات لسوق العمل، ودمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم جهود البحث العلمي والابتكار، وخلق شراكات بين الجامعات المصرية والأمريكية، ورفع قدرات الجامعات المصرية لتكون مراكز تميز قادرة علي المنافسة على المستوي الإقليمي والدولي.







ومن جانبه، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، ووجه الشكر للدكتور أيمن عاشور على استضافة احتفالية توقيع مذكرة التفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما وجه الشكر لمارجريت سانشو القائم بأعمال مديرة البعثة الأمريكية للتنمية الدولية على حسن تعاونها، ودعمها الدائم لجهود تطوير وتحديث التعليم المصري.



وأكد الدكتور رضا حجازي أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليس جديدًا، وإنما هو تعاون قديم ومتواصل، فالآن وفي هذه اللحظة التي نحتفل فيها معًا بتوقيع مذكرة التفاهم هذه تتواصل جهود وأنشطة المشروعات التعليمية التي تمولها الوكالة في إطار استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من بين هذه المشروعات مشروع تعزيز مهارات معلمي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع التعلم في السنوات الأولى، ومشروع قوى عاملة مصر، ومشروع قرية متعلمة، ومشروع التعليم للمستقبل، ومشروع مبادرة تميز المعلم.



وأكد الدكتور رضا حجازي أنه لا لتطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم والتعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي وكليات التربية من أجل تدريب وتقييم المعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة للمعلمين و تعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم مما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية بالدولة، موضحًا أن كليات التربية جزء لا يتجزأ من عملية التطوير لمسئوليتها المباشرة عن إعداد المعلمين، ومؤكدًا أهمية مواءمة برامج إعدادهم مع جهود الإصلاح الوطنية ومتطلبات المرحلة الحالية والمناهج الجديدة؛ لتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.ً

