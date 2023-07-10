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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"منتجو الخضر والفاكهة" يوضح أسباب تراجع إنتاج محصول المانجو 2023

المانجو
المانجو

قال المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن التقلبات الجوية سبب انخفاض وتراجع  إنتاج محصول المانجو إضافًة إلى غش  التجار وبعض المزارعين، وهو ما يتسبب في عزوف المستهلك عن شراء المانجو هذا العام.

وأضاف “الطوخي” في تصريحات خاصة، إلى أن سوء الأحوال الجوية وزيادة الرياح تسببت في تساقط المانجو صغيرة الحجم من على الأشجار، وهنا بدأ التجار وبعض المزارعين فى عمليات كمر المانجو مما أفقد الثمار الطعم والنكهة.

وتابع أن بعض التجار يقومون بتسوية المانجو بأكثر من طريقة تشمل حرارة الكربون ورش الأسرية وكمرها فى ثلاجات الموز، كما أن البعض الآخر يقومون بكمرها تحت الأرض لتسريع عملية النضج وتحقيق المكسب السريع.

واوضح “الطوخي” أن البداية ترجع إلى نصف شهر مايو حيق تسبب انخفاض درجات الحرارة ليلًا إلى تضرر عناقيد الثمار لأن المانجو فاكهه استوائية تحب الحرارة وتحتاج درجة حرارة عالية حيث أن انخفاض درجة الحرارة يؤثر على مستوى نضج الثمار وبالتالي يلجأ بعض التجار على طرق الكمر وعدم صبر التاجر حتى تنضج الثمار.

واشار رئيس جمعية الخضر والفاكهة، إلى أن التجار يلهثون خلف المكسب السريع وهو تسخين الوسط الحرارى لثمرة المانجو وذلك بواسطة الكربون الاسمر أو رش الثمار باالاسريل أو كمرها فى تلاجات الموز وهو ما يؤثر على  المستهلك، كما يؤثر على التصدير مشيرًا إلى أن متوسط انتاج الفدان 5 طن.

-منتجى الخضر والفاكهة يكشفان حقيقة انضاج محصول المانجو بــ الكمر

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