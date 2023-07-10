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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يتضمن أنشطة رياضية اجتماعية ترفيهية.. أبرز المعلومات عن مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول مهرجان العلمين الجديدة، الذي يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مهرجان العلمين الجديدة، بناء على ما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، على النحو التالي:

ينطلق يوم الخميس المقبل 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس.

يتضمن 12 نشاطًا متنوعًا بين الرياضي والفني والترفيهي.

يشارك فيه 10 من أفضل مصممي الأزياء في العالم العربي.

يشهد مشاركة أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات.

تتضمن الفعاليات موكب الفراعنة للسيارات من مدينة سفاجا إلى العلمين الجديدة.

 

ابرز المعلومات أكبر حدث ترفيهي الأكبر في الشرق الاوسط العلمين الجديد انشطة رياضية

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