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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس حار
طقس حار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على كل الأنحاء. 

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 23

وادي النطرون 36 23

كفرالشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 32 24 

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 33 24

رفح 33 25

رأس سدر 38 24

نخل 36 20

كاترين 34 17

الطور 35 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 29 24

السلوم 30 22

سيوة 36 21

رأس غارب 39 28

الغردقة 38 29

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 29

شلاتين 37 29

حلايب 35 28

أبورماد 36 28 

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 37 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 25

قنا 42 28

الأقصر 41 27

أسوان 41 29

الوادي الجديد 41 26

أبوسمبل 40 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 31

المدينة المنورة 41 31 

الرياض 47 30

المنامة 41 31

أبوظبي 44 31

الدوحة 41 33

الكويت 48 35

دمشق 35 20

بيروت 31 26

عمان 32 20

القدس 30 19

غزة 30 26

بغداد 44 30

مسقط 34 32

صنعاء 31 16

الخرطوم 40 28

طرابلس 33 23

تونس 38 26

الجزائر 36 24

الرباط 29 20

نواكشوط 33 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى

أنقرة 27 12

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 37 26

نيودلهي 30 26

جاكرتا 33 24

بكين 34 24

كوالالمبور 32 25

طوكيو 36 27

أثينا 34 22

روما 36 21

باريس 33 17

مدريد 39 22

برلين 30 20

لندن 24 15

مونتريال 27 19

موسكو 18 11

نيويورك 28 20

واشنطن 30 20

أديس أبابا 20 13

الأرصاد الجوي الأرصاد الجوية أ الحرارة المتوقعة الحرارة المتوقعة غدا الأرصاد الجوية السواحل الشمالية وجنوب سيناء السواحل الشمالية

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