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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 في حادث تصادم بالفيوم

أُصيب 3 بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين إحداهما "موتوسيكل" والآخر "تروسيكل" على طريق قرية اللاهون/ مدينة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليها، فاصطدما معًا وسقط مستقليهما أرضًا مما تسبب في إصاباتهم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم. 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل على طريق اللاهون/ الفيوم، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية وعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم: سيد عبد الحي (22 سنة)، وشعبان أحمد إبراهيم (18 سنة)، وعبد الوهاب عيد السيد (36 سنة) .
 
ونُقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، حيث جرى إيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصاباتهم.

اصابة 3 أشخاص بالفيوم أثناء حادث تصادم دراجة نارية و تروسيكل

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