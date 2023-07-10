تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات والأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي

ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات الناجحين، في الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات، وذلك بعد إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية.

تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات

وأعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث جاء كما يلي :-



تنسيق محافظة القاهرة للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق محافظة الجيزة للثانوية العامة 2023-2024 نحو 218 درجة.



تنسيق محافظة القليوبية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق محافظة الشرقية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 238 درجة.



تنسيق محافظة المنيا للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق محافظة أسيوط للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق محافظة المنوفية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق محافظة الغربية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 236 درجة.

تنسيق محافظة الإسماعيلية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق محافظة الإسكندرية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 225 درجة.

تنسيق محافظة كفر الشيخ للثانوية العامة 2023-2024 نحو 252 درجة.

تنسيق محافظة الدقهلية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 250 درجة.

تنسيق محافظة دمياط للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق محافظة السويس للثانوية العامة 2023-2024 نحو 225 درجة.

تنسيق محافظة قنا للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق محافظة سوهاج للثانوية العامة 2023-2024 نحو 258 درجة.

تنسيق محافظة بورسعيد للثانوية العامة 2023-2024 نحو 244.5 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي 2023-2024

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي 2023-2024، خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي يجب تحميلها كاملة عبر الموقع الإلكتروني.

وجاءت كالتالي :-

١- طلب الإلتحاق بالمدرسة مطبوع من الموقع.

٢- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورتين منها.

٣- الدمغات الخاصة بطلب الالتجاق بالمرحلة الثانوية.

٤- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

٥-البطاقة الصحية للطالب.

٦ - شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة وصوتين منها.

٧- عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة 4*6 مدون عليها اسم الطالب بالكامل.

٨- حافظة أوراق بلاستيكية.