تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات والأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي
ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات الناجحين، في الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات، وذلك بعد إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية.
تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات
وأعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث جاء كما يلي :-
تنسيق محافظة القاهرة للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
تنسيق محافظة الجيزة للثانوية العامة 2023-2024 نحو 218 درجة.
تنسيق محافظة القليوبية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
تنسيق محافظة الشرقية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 238 درجة.
تنسيق محافظة المنيا للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
تنسيق محافظة أسيوط للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
تنسيق محافظة المنوفية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
تنسيق محافظة الغربية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 236 درجة.
تنسيق محافظة الإسماعيلية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
تنسيق محافظة الإسكندرية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 225 درجة.
تنسيق محافظة كفر الشيخ للثانوية العامة 2023-2024 نحو 252 درجة.
تنسيق محافظة الدقهلية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 250 درجة.
تنسيق محافظة دمياط للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
تنسيق محافظة السويس للثانوية العامة 2023-2024 نحو 225 درجة.
تنسيق محافظة قنا للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
تنسيق محافظة سوهاج للثانوية العامة 2023-2024 نحو 258 درجة.
تنسيق محافظة بورسعيد للثانوية العامة 2023-2024 نحو 244.5 درجة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي 2023-2024
وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي 2023-2024، خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي يجب تحميلها كاملة عبر الموقع الإلكتروني.
وجاءت كالتالي :-
١- طلب الإلتحاق بالمدرسة مطبوع من الموقع.
٢- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورتين منها.
٣- الدمغات الخاصة بطلب الالتجاق بالمرحلة الثانوية.
٤- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.
٥-البطاقة الصحية للطالب.
٦ - شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة وصوتين منها.
٧- عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة 4*6 مدون عليها اسم الطالب بالكامل.
٨- حافظة أوراق بلاستيكية.