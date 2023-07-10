"زراعة الشرقية" وكلية الزراعة تنظمان مدرسة حقلية لمزارعي الذرة الشامية بقرية العزازي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لى ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، مشددا علي ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق،بتنظيم مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة الذرة الشامية، وذلك لمزارعي قرية العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بحضور الدكتور حسن عودة، والدكتور محمد جمعه بكلية الزراعة وعدد من المرشدين الزراعيين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم خلال المدرسة الحقلية، استعراض أصناف الذرة الشامية والهجن الفردية والثلاثية البيضاء والصفراء، وأهميتها في إنتاج الخبز والعلف وتعريف الحضور بالمواعيد المناسبة للزراعة،وأهمية اختيار الأصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.