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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غلق كلي لـ محور شينزو آبى بالاتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين

محور شينزو آبى
محور شينزو آبى

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال تعليق الكمر الخرسانى أعلى كوبرى سبيل المؤمنين بمدينة نصر بالقاهرة، على أن تكون الأعمال ليلاً فقط وعلى 4 مراحل على النحو التالى :-

▪ الغلق الكلى لمحور شينزو آبى بالإتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لكوبرى سبيل المؤمنين فى اتجاه مسجد السلام مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه طريق الخدمة بمحور شينزو آبى لمدة ليلة واحدة بدايةً من الساعة الـ12,05 صباح يوم الإثنين الموافق 10-7-2023 وحتى الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

مرور القاهرة الخدمات المرورية كوبري سبيل المؤمنين محور شينزو آبي

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