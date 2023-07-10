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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يناقش تفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر أصول وأملاك الدولة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لعرض آلية تطبيق المنظومة الإلكترونية لحصر أصول وأملاك الدولة وتفعيلها، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والمهندس بدر عبد السيد مستشار وزير التنمية المحلية للشئون المعلوماتية، ووفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرى إدارات أملاك الدولة والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والتحول الرقمى وعدد من الإدارات بالمحافظة.

حيث تم مناقشة المراحل التفصيلية لآلية عمل المنظومة والتكليفات الصادرة فى هذا الشأن لحصر أصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة ، وقد أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات معربا عن أمنياته فى أن  تكون المنوفية من المحافظات الرائدة فى هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه سيتم عقد لقاء دورى كل أسبوعين برؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات أملاك الدولة  لمتابعة آلية العمل بالمنظومة ونسب التنفيذ بها، مشيرا إلى أن المنظومة تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التحول الرقمى لأجهزة ومؤسسات الدولة.

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