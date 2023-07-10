"عشان تلحق الامتحان".. التفاصيل الكاملة لإحضار مراقب ثانوية عامة طالبة من منزلها

تداولت صفحات السوشيال ميديا، منشورًا عن قيام أحد مراقبي الدور، بامتحانات الثانوية العامة، مدرسة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بالذهاب لإحدى الطالبات إلى منزلها أثناء غيابها عن الحضور في الموعد المحدد للامتحان وهو التاسعة صباحًا، وقام بإحضار الطالبة بنفسه بعد أن وجدها غلب عليها النوم هى وأسرتها وكادت أن يفوتها الامتحان.

تواصلت "الدستور" مع أسامة عثمان، مراقب دور بامتحانات الثانوية العامة 2023، في مدرسة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ليروي تفاصيل إحضار الطالبة "حبيبة"، وهي طالبة بالصف الثالث الثانوي" شعبة علمي علوم"، بعد بدء امتحان الجيولوجيا أمس، بحوالي ثلث ساعة عن موعده الأصلي.

وقال أسامة عثمان، إنه أثناء توزيع ورق الامتحان على اللجان الامتحانية، في التاسعة إلا ربع، استعدادًا للطلاب في تظليل رقم جلوسهم وإنهاء جميع الإجراءات قبل بدء الامتحان في التاسعة صباحًا، وتابع تفاجأت عند بدء الامتحان في التاسعة صباحًا أن إحدى الطالبات غير موجودة في الامتحان.

وأكد مراقب الدور، قائلًا "أنا متعود إن الطالبة دي بتحضر كل امتحان، فسألت باقي الطالبات عن سبب تغيب الطالبة حبيبة عن الامتحان.

وأضاف عثمان، أنه لم يحدث أي علم لدى الطالبات باللجنة، وتابع تسارعت عن السؤال عن رقم تليفونها"، ولم أتمكن من الحصول عليه لأن الطلاب مبيدخلوش اللجنة بالتليفونات".

وأكد مراقب الدور بامتحانات الثانوية العامة، أن إحدى الطالبات باللجنة، هى صديقة مقربة للطالبة حبيبة، بأنها كانت متواصلة مع حبيبة طوال الليل أثناء مذاكرة مادة الجيولوجيا، وأكدت أن بيت الطالبة وراء المدرسة".

وأشار عثمان، إلى أنه نسق مع إيهاب عبد الحميد، رئيس اللجنة بمدرسة منشية القناطر بمحافظة الجيزة، وحصل على الموافقة بذهابه إلى منزل الطالبة حبيبة مع إحدى العاملات بالمدرسة لإحضارها سريعًا، قائلا: انتظرت العاملة أمام بوابة المدرسة، وقامت العاملة بالذهاب لمنزل الطالبة لإحضارها سريعًا، في الساعة 9:22 دقيقة كانت الطالبة حبيبة موجودة بالمدرسة بإسدال بيتها في حالة انهيار تام وعدم تركيز بسبب ما تعرضت له، أنا تصرفت كأب وإنسان، هكذا أنهي عثمان حديثه، قائلا "أنا كل اللي جه في دماغي كسرة قلب البنت والأسرة كلها، بسبب ضياع مستقبلها لتأخرها في النوم".